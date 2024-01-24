Навалило. Коммунальные службы устраняют последствия снегопада. Трактор управляющей компании “Порядок” расчищает дорогу к дому №11 на 2-ом Толмачевском проезде. Мало вывести снег с

Навалило. Коммунальные службы устраняют последствия снегопада. Трактор управляющей компании “Порядок” расчищает дорогу к дому №11 на 2-ом Толмачевском проезде. Мало вывести снег с придомовых территорий, нужно освободить проезд для автомобилей, рассказывает водитель. Виктор Валяев может трудиться по 20 часов в день, пока дворы не станут чистыми. Виктор Валяев, тракторист УК «Порядок» Где-то начинаю в 9