Там столкнулись сразу три автомобиля: отечественный, итальянский и корейский. ДТП произошло в 7:40 утра на 104 км автодороги Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики.

Там столкнулись сразу три автомобиля: отечественный, итальянский и корейский. ДТП произошло в 7:40 утра на 104 км автодороги Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики. 60-летний водитель “Жигулей” выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом “Фиат Дукато”, которым управлял 28-летний водитель. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области После этого водитель “Хёндай Соната” 1992