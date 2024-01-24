Пожилая женщина, проживающая на улице Ильича в поселке Новки Камешковского района, провалилась в подвал и не смогла выбраться. Инцидент случился днем 23 января, спасатели узнали о

Пожилая женщина, проживающая на улице Ильича в поселке Новки Камешковского района, провалилась в подвал и не смогла выбраться. Инцидент случился днем 23 января, спасатели узнали о произошедшем в 12:15, сообщили в РОССОЮЗСПАСе. Крики упавшей бабушки услышала соседка, она и вызвала помощь. Чтобы вызволить пенсионерку из погреба, спасатели использовали альпинистское снаряжение и трипод (штатив-тренога с лебедкой).