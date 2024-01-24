Авария произошла сегодня утром на а 230 километре трассы М-7 “Волга”. Столкнулись три большегрузных автомобиля. Как сообщили в УМВД области, по состоянию на 11 часов утра за медицинской

Авария произошла сегодня утром на а 230 километре трассы М-7 “Волга”. Столкнулись три большегрузных автомобиля. Как сообщили в УМВД области, по состоянию на 11 часов утра за медицинской помощью обратились двое водителей. Грузовики раскидало так, что они затруднили движение на дороге (в направлении Москвы). Сотрудники Госавтоинспекции занимаются восстановлением движения. Водителям посоветовали путь объезда: с 246