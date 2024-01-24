В Камешковском районе спасатели вытащили пожилую женщину из погреба при помощи альпинистского...

В Камешковском районе спасатели вытащили пожилую женщину из погреба при помощи альпинистского снаряжения.Об этом случае стало известно на днях. Спасатели АСФ Владимирского РОСССОЮЗСПАСа сообщили, что 23 января в 12:15 поступил звонок от ЕДДС города Камешково.Дежурный проинформировал, что в поселке Новки Камешковского района на улице Ильича - женщина 1936 года рождения упала в погреб и не может выбраться.Соседка услышала крики и позвонила в ЕДДС. На место происшествия сразу же выехала дежурная смена.Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили пожилую женщину, лежащую в погребе.«Чтобы ее поднять - использовалось альпинистское снаряжение и трипод. Женщину на автомобиле отвезли в районную больницу и передали медицинскому персоналу...» - пояснили спасатели АСФ Владимирского РОСССОЮЗСПАСа.Фото: https://vk.com/rssmonitoring33