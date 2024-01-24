Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

В Коврове трое местных жителей распространяли по городу наркотики. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Так, один из обвиняемых получал от неизвестного лица информацию о нахождении крупных тайников, которые он потом фасовал на более мелкие. За пару месяцев группа ковровчан распространила более 20 закладок по всему городу.Сейчас их уголовные дела находятся в Ковровском городском суде для рассмотрения по существу. Им грозит статья за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.