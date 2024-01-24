Об этом рассказал Александр Авдеев у себя в телеграм-канале.

В ковровском микрорайоне Славный построят водовод за 260 миллионов. Об этом рассказал Александр Авдеев у себя в телеграм-канале.Сегодня губернатор проводил личный приём граждан. Один из вопросов он получил от молодой мамы из вышеназванного микрорайона. Жалоба заключалась в слабом напоре воды из крана. Так как район новый, то со временем эта ситуация только ухудшится.«Для решения проблемы требуется строительство водовода. Оно обойдётся в 260 млн рублей», – пишет глава области.По его словам, проектно-сметная документация уже разработана. Цель – найти источник финансирования. А Министерство ЖКХ уже заявило свою готовность помочь, но пока предварительно. Реализация масштабного проекта начнётся в 2025-2026 годах. Использованы будут и областные, и федеральные субсидии.