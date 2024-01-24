Перенос фестиваля уличных театров из Суздаля в Муром не связан со сменой руководства города-юбиляра. Об этом на пресс-конференции сообщила министр культуры Владимирской области Ольга ..

Перенос фестиваля уличных театров из Суздаля в Муром не связан со сменой руководства города-юбиляра. Об этом на пресс-конференции сообщила министр культуры Владимирской области Ольга Демина.По ее словам, в достаточно большом и плотном плане мероприятий по подготовке к 1000-летию Суздаля много активностей оказались связаны с театральной деятельностью. К примеру, к памятной дате в городе соберутся деятели культуры со всей России, также там планируют провести фестиваль национальных театров.- Хочется, чтобы и другие города получили своих гостей. В Муроме, к примеру, у нас есть театр, там работает филиал областного коллежа культуры и искусства. И многие студенты принимают активное участие в фестивалях, - заключила Демина.Нельзя убирать со счетов, что Муром является центром празднования Дня семьи любви и верности, что очень актуально в Год семьи.