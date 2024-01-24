В Муроме из-за взрыва пострадал гараж и сгорел автомобиль. О пожаре сообщили наши коллеги из...

В Муроме из-за взрыва пострадал гараж и сгорел автомобиль.О пожаре сообщили наши коллеги из издания https://Муром24.РФ.Ещё вчера (24 января) у дома 7 «А» по улице Куликова, за торговым центром, произошёл взрыв.Прибывшие на место пожарные тушили "раскуроченные стены и искореженные металлические ворота".Как стало известно нашим коллегам, владелец гаража проводил огневые работы, не соответствующие требованиям пожарной безопасности, в результате чего и произошел взрыв бензобака.Фото: Муром24.РФКак итог: сгорели гараж и находившийся в нем автомобиль ВАЗ.К счастью, сам мужчина, проводивший "огневые работы", не пострадал.Главное фото: freepik.com