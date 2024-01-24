В Муроме из-за взрыва пострадал гараж и сгорел автомобиль.
О пожаре сообщили наши коллеги из...
В Муроме из-за взрыва пострадал гараж и сгорел автомобиль.
О пожаре сообщили наши коллеги из издания https://Муром24.РФ.
Ещё вчера (24 января) у дома 7 «А» по улице Куликова, за торговым центром, произошёл взрыв.
Прибывшие на место пожарные тушили "раскуроченные стены и искореженные металлические ворота".
Как стало известно нашим коллегам, владелец гаража проводил огневые работы, не соответствующие требованиям пожарной безопасности, в результате чего и произошел взрыв бензобака.
Фото: Муром24.РФ
Как итог: сгорели гараж и находившийся в нем автомобиль ВАЗ.
К счастью, сам мужчина, проводивший "огневые работы", не пострадал.
Главное фото: freepik.com