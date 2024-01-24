В одном из поселков Владимирской области двухлетний малыш закрылся дома и не мог выйти...

В одном из поселков Владимирской области двухлетний малыш закрылся дома и не мог выйти наружу.«Маленькие дети очень любят подражать действиям взрослых!» - отмечают авторы этой истории в официальном сообществе Вконтакте «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области».Выяснилось, что вызов спасателям поступил «в начале одиннадцатого». Улучив момент, двухлетний ребёнок закрылся изнутри в комнате общежития. И выбраться уже не смог.Спасатели оперативно приехали в посёлок Садовый и без промедления оценили обстановку.Мужчины аккуратно вскрыли замок. И ребенок был спасён из «домашнего плена».«Малыш не пострадал, а его родственники были очень признательны за помощь...» - признаются авторы поста.Родителям напоминают, что не следует оставлять таких малышей одних — без внимания и контроля.Фото: https://vk.com/sgo33