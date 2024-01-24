Несчастный случай произошел в лесу Петушинского района 20 января. В результате неосторожного обращения с оружием погиб 60-летний житель Покрова. Мужчина приехал в лес вместе со знакомыми,

Несчастный случай произошел в лесу Петушинского района 20 января. В результате неосторожного обращения с оружием погиб 60-летний житель Покрова. Мужчина приехал в лес вместе со знакомыми, чтобы пострелять в зайцев. Стоит отметить, что у компании были все необходимые разрешения на оружие, а также охотничьи билеты и путевки. В какой-то момент произошел роковой выстрел. Охотник получил