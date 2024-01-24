Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

В Судогде на посиделках местный житель пырнул ножом своего приятеля. Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.По информации надзорного органа, инцидент произошёл в июне того года. Друзья находились в гостях у общего знакомого, где сидели и выпивали. В ходе беседы потерпевший оскорбил обвиняемого, тот не стал таить обиды, а просто взял и ударил в живот ножом обидчика.Мужчина самостоятельно добрался до больницы, чтобы ему оказали необходимую помощь. По словам того, кто ударил потерпевшего острым предметом, «тот нанёс себе рану сам».Пока что обвиняемый сидит под стражей. Его дело уже у суда для рассмотрения по существу.