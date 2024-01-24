Владимирцев просят убрать личные автомобили с некоторых улиц для расчистки дорог. Администрация...

Владимирцев просят убрать личные автомобили с некоторых улиц для расчистки дорог.Администрация Владимира предупреждает автовладельцев, 24 января с 20:00 и до 07:00 утра 25 января, следует убрать автомобили со следующих улиц, чтобы не мешать работе спецтехники:ул. Ставровская;ул. Ново-Ямская;ул. 22-проезд;ул. 23-проезд;ул. 25-проезд;ул. Западная, от ул. Чапаева;ул. Безыменского;ул. Егорова;ул. Соколова-Соколенка;ул. Комиссарова (в т.ч. внутреннее кольцо);ул. Погодина;Красносельский проезд;ул. Пугачева;ул. Завадского;проезд Лакина;проспект Строителей (дублер) Бульвар Х. Иванова;дорога к дому №40 по улице Чайковского;ул. Алябьева;проезд Стасова;ул. Сурикова;ул. Малые Ременники;Костерин переулок;ул. Большие Ременники;ул. Никитская, от ул. Княгининская до Лыбедской Магистрали.Фото: администрация города Владимира