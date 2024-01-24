Владимирцев просят убрать личные автомобили с некоторых улиц для расчистки дорог.
Администрация...
Владимирцев просят убрать личные автомобили с некоторых улиц для расчистки дорог.
Администрация Владимира предупреждает автовладельцев, 24 января с 20:00 и до 07:00 утра 25 января, следует убрать автомобили со следующих улиц, чтобы не мешать работе спецтехники:
ул. Ставровская;
ул. Ново-Ямская;
ул. 22-проезд;
ул. 23-проезд;
ул. 25-проезд;
ул. Западная, от ул. Чапаева;
ул. Безыменского;
ул. Егорова;
ул. Соколова-Соколенка;
ул. Комиссарова (в т.ч. внутреннее кольцо);
ул. Погодина;
Красносельский проезд;
ул. Пугачева;
ул. Завадского;
проезд Лакина;
проспект Строителей (дублер) Бульвар Х. Иванова;
дорога к дому №40 по улице Чайковского;
ул. Алябьева;
проезд Стасова;
ул. Сурикова;
ул. Малые Ременники;
Костерин переулок;
ул. Большие Ременники;
ул. Никитская, от ул. Княгининская до Лыбедской Магистрали.
Фото: администрация города Владимира