Синоптики прогнозируют оттепель во Владимире. В четверг, 25 января, за окном будет 0 градусов. Правда, такая температура задержится лишь на день. Уже в пятницу термометры покажут -4, следует из

Синоптики прогнозируют оттепель во Владимире. В четверг, 25 января, за окном будет 0 градусов. Правда, такая температура задержится лишь на день. Уже в пятницу термометры покажут -4, следует из сводок сервиса «Яндекс. Погоды». Уже со среды, 24 января, начнет теплеть – днем ожидается температура -1 градус. В четверг, 25 января, как упоминалось ранее, будет 0