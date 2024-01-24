27 января исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Жители города на Неве пережили 872 дня изоляции и голода. На сегодняшний день во Владимирской области

27 января исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Жители города на Неве пережили 872 дня изоляции и голода. На сегодняшний день во Владимирской области проживает 81 ветеран, награжденный знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Сотрудники соцзащиты проверяют условия жизни ветеранов-блокадников, организуют их доставку в поликлиники на диспансеризацию, помогают в быту. К памятной