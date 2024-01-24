Первенство Центрального федерального округа и межрегиональные соревнования по художественной гимнастике прошли в Туле. Юные владимирские спортсменки отличились. Всего в соревнованиях

Первенство Центрального федерального округа и межрегиональные соревнования по художественной гимнастике прошли в Туле. Юные владимирские спортсменки отличились. Всего в соревнованиях принимали участие около 500 спортсменов из 17 регионов. Команда девочек из Владимира “Смайл” завоевала золотые медали в групповых выступлениях. В первенстве ЦФО ученицы спортшколы №5 заняли 6 место в групповом зачете. Прокомментируйте новость у нас