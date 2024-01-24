Владимирские молодогвардейцы почтили память погибших при обстрелах в Донецке 21 января, напомним,...

Владимирские молодогвардейцы почтили память погибших при обстрелах в Донецке21 января, напомним, в результате удара ВСУ по местному рынку погибли 27 мирных жителей, 25 получили ранения.Активисты МГЕР, волонтеры "Единой России" и студенты владимирского политехнического колледжа возложили гвоздики к мемориалу "Скорбящие ангелы" во Владимире. После почтили память жертв ВСУ минутой молчания.Павел Кутузов, руководитель владимирского регионального отделения Молодой Гвардии Единой России:- Это ужасная трагедия. И каждый раз приезжая в Донецк, я слышу новости о том, что погибают мирные жители. Это нужно быстрее прекратить, именно поэтому сейчас идет СВО. Мы очень надеемся на скорейшее ее завершение, мы очень надеемся на скорейшую победу.