23 января в павильоне №57 «Россия – моя история» на выставке «Россия» запустили Всероссийский центр профориентации и карьеры «Билет в будущее» - созданный оператором одноименной ..

23 января в павильоне №57 «Россия – моя история» на выставке «Россия» запустили Всероссийский центр профориентации и карьеры «Билет в будущее» - созданный оператором одноименной всероссийской программы, которую реализует в России Фонд Гуманитарных Проектов. Он поможет школьникам, в том числе из Владимирской области, определиться с одним из самых сложных вопросов жизни – с будущей карьерой, а также стать востребованным специалистом. В центре запланированы мероприятия для школьников, родителей и педагогов.«Это первый очный центр для школьников в России, где бесплатно любой желающий может пройти профессиональную диагностику по профессиям. Через проект прошло уже более 4 миллионов школьников. Также в центре открыт лекторий «Клуб любителей понедельников», где будут проходить встречи с представителями из самых разных сфер деятельности и мастер-классы, погружающие во все тонкости любого ремесла. Для школьников важно слышать живые истории людей, влюбленных в свою профессию. Что чувствует инженер, когда его ракета взлетает в космос? О чем мечтает сварщик? Теперь любой вопрос доступен для школьников и взрослых посетителей: кто желает прожить интересный опыт вместе с героями лектория», - говорит руководитель проекта «Билет в будущее» Иван Есин.В мероприятиях проекта уже приняли участие 4 миллиона школьников, а более 60 000 педагогов стали амбассадорами профориентации в своих регионах.Посмотреть расписание мероприятий в лектории и записаться на них можно на сайте проекта bvbinfo.ru. Адрес: город Москва, выставочный комплекс ВДНХ, 57-ой павильон.