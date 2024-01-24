Во Владимире коммунальные службы продолжают бороться со снежными завалами Владимирские...

Во Владимире коммунальные службы продолжают бороться со снежными заваламиВладимирские коммунальщики убирали сугробы в микрорайоне Коммунар областного центра. Напомним, накануне глава города Владимира Дмитрий Наумов поручил усилить работу по уборке снега в присоединённых территориях. Репортаж Марии Артес.Снегопад - радость для детей, но не для сотрудников коммунальных служб, миссия которых - расчищать улицы города. Над ликвидацией белого покрывала января ежедневно трудится более 150 человек. В их арсенале - лопаты и ледорубы. Анастасия Кузнецова в профессии уже около 5 лет, она - единственный цветок в мужском коллективе, который оберегают.Анастасия Кузнецова - дорожный рабочий:- Хорошо, помогают. Конечно, помотают. Зимой, ну все равно, девушке тяжелее снег то таскать, эти глыбы. Колотить, снимать лед.Ночью, признаются сотрудники центрального управления городскими дорогами, убирать снег куда эффективнее, чем днем. Правда, препятствием на пути становятся машины, припаркованные под запрещающими знаками.Нина Хватькова - жительница г. Владимира:- Просыпаюсь утром, а уже трактора мотаются. Нравится мне, конечно. Идешь за город - всегда чисто, дорога. Зима есть зима. Сразу все не сделаешь.Надежда Антонова - жительница г.Владимира:- В этом году, можно сказать, аномальная дорога. Столько снега. Но дороги центральные - все вычищены. Мы ходим. Особенно мне нравятся остановки.Избавляются от сугробов не только на центральных улицах Владимира, но и в удаленных микрорайонах. В борьбе задействованы фронтальные снегопогрузчики, а также комбинированные дорожные машины. Как итог - минус 4 с половиной тысячи кубов снега за сутки.Дмитрий Фролов - начальник службы ручной и механизированной уборки Центра управления городскими дорогами г.Владимира:- В день мы на линию выпускаем порядка 60-70 единиц техники. В ночь у нас выходит порядка 40-50 единиц техники. Техники, в принципе, у нас хватает. Не хватает механизаторов и дорожных рабочих.За уборку же придомОвых и прилегающих территорий отвечают ТСЖ или управляющие компании, а также собственники помещений- подчеркивают в мэрии.Мария Артес. Илья Хлудов. "Вести - Владимир"