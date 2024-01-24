В столице 33-го региона стартуют мероприятия в рамках конкурса «Педагог года».

В столице 33-го региона стартуют мероприятия в рамках конкурса «Педагог года». Об этом рассказала администрации Владимира.Отмечается, что на сей раз заявки на участие подали 43 городских преподавателя. В 2024 году конкурсантам предстоит провести публичное выступление на заданную тему, продемонстрировать эффективные педагогические практики, организовать уроки, занятия и мастер-классы.Кстати, уже в эту пятницу, 26 января, в МАУДО «СЮН Патриарший сад» состоится «Час знакомства» с участниками XXXII конкурса «Педагог года». Начало мероприятия в 14.00.