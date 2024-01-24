Во Владимире увеличивается количество рейсов троллейбусного маршрута №13 Глава города Владимира -...

Во Владимире увеличивается количество рейсов троллейбусного маршрута №13Глава города Владимира - Дмитрий Наумов сообщил в своем официальном telegram-канале, что в целях улучшения транспортного обслуживания района ДТЮ, было принято решение по увеличению количества рейсов троллейбусного маршрута "улица Балакирева - ВЭМЗ", следующих по улице Мира (на участке от пр-та Строителей до улицы Горького), в дополнение к уже существующим автобусным маршрутам.Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайтеадминистрации города Владимира.«К сожалению, за последнюю неделю зафиксировано несколько аварийных ситуаций с участием общественного транспорта. Отмечу, что по ним проводятся административные расследования. Транспортные предприятия, согласно договорным обязательствам, обеспечивают замену подвижного состава сошедшего с линии..» - также было опубликовано в официальном телеграм-канале Дмитрия Наумова.Видео, фото: https://t.me/Dmitriy_Naumov33