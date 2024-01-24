Во Владимире задержали подозреваемого в серии краж из городских магазинов. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина худощавого телосложения вскрывает дверной замок торгового

Во Владимире задержали подозреваемого в серии краж из городских магазинов. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина худощавого телосложения вскрывает дверной замок торгового павильона и заходит вовнутрь. К слову, место действия – рынок на Чайковского. Судя по дате на видео, кража произошла в Рождество – 7 января, в час дня. Светлое время суток подозреваемого