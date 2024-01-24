Во Владимире задержали взломщика, который вскрывал кассы в торговых центрах Полицейские...

Во Владимире задержали взломщика, который вскрывал кассы в торговых центрахПолицейские опубликовали видео одного из эпизодов. В январе этого года тридцатичетырёхлетний, ранее судимый мужчина проник на рынок на улице Чайковского и похитил содержимое кассового аппарата в торговой точке.Еще одно заявление в полицию поступило от владельца магазина в другом торговом центре. Там из кассы были похищены 10 000 рублей. Записи с камер наблюдения позволили оперативно задержать подозреваемого. Он уже дал признательные показания.Ирина Гавриченко, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ УМВД России по Владимирской области:- Установлено, что в торговые павильоны он проникал, вскрывая отмычкой дверь, после чего искал в помещении кассовый аппарат, затем вскрывал его и похищал всю имеющуюся наличность. Деньги фигурант тратил на личные нужды. В настоящее время следователем и дознавателем УМВД России по городу Владимиру в отношении гражданина возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.