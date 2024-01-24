Во Владимирской области нашли кота Гришу, сбежавшего при перевозке Пока вся страна следила за...

Во Владимирской области нашли кота Гришу, сбежавшего при перевозкеПока вся страна следила за драматичной историей поисков кота Твикса, которого проводница высадила из поезда, в Муромском районе, на трассе Муром - Москва шли поиски кота Гоши, сбежавшего при перевозке.Эта история со счастливым концом.Пушистого друга везли на лечение диафрагмальной грыжи в Москву. Ему предстояла операция. Но на одной из заправочной станций кот исчез. На холоде животное могло бы погибнуть. К поискам подключились волонтеры, и спустя сутки замёрзшего беглеца всё-таки удалось найти.Под строительным вагончиком.