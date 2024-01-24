Об инфляции в декабре рассказали во владимирском отделении Банка России. Стоит отметить, что судя по наблюдениям, большинство цен в январе не снизились. Подорожание кондитерских изделий, а

Об инфляции в декабре рассказали во владимирском отделении Банка России. Стоит отметить, что судя по наблюдениям, большинство цен в январе не снизились. Подорожание кондитерских изделий, а конкретно – кексов, рулетов и карамели, эксперты объясняют ростом издержек на закупку импортных ингредиентов (какао-бобов, фруктовых и сливочных начинок, растительных жиров). Снова подорожали и яйца – и здесь причина