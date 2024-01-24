Во Владимирской области идёт зимняя акция «Дети – детям».

Во Владимирской области идёт зимняя акция «Дети – детям». Об этом 24 января рассказала регионального правительства.Участие в мероприятии принимают активисты Движения Первых. Ребята помогают дошкольным образовательным учреждениям и убирают снег с площадок и дорожек детсадов.«Уже около 800 активистов присоединились к акции и убрали территории более 80 детсадов. Молодцы», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.