На третьей неделе (с 15 по 21 января) 2024 года диагноз «новая коронавирусная инфекция» поставили 315 жителям Владимирской области. Однако уровень заболеваемости падает: на предыдущей неделе

На третьей неделе (с 15 по 21 января) 2024 года диагноз «новая коронавирусная инфекция» поставили 315 жителям Владимирской области. Однако уровень заболеваемости падает: на предыдущей неделе ковид подтвердили у 497 человек. Статистикой поделились в пресс-службе Роспотребнадзора. Большинство новых больных оказалось в Муромском районе (141 случай). На втором месте – владимирцы (53 больных). 39 заболевших зафиксировали