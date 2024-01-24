Во Владимирской области житель Камешковского района убил своего приятеля, а потом вызвал...

Во Владимирской области житель Камешковского района убил своего приятеля, а потом вызвал сотрудников полиции.Пресс-служба СУ СК России по Владимирской области информирует, что возбуждено уголовное дело по факту убийства жителя Вязниковского района 1999 года рождения.По предварительным данным, подозреваемый (1995 г.р.) распивал спиртное вместе со своим знакомым дома.В какой-то момент между приятелями произошел конфликт. И мужчина в порыве ярости схватил нож, а потом нанес гостю множественные удары, от которых тот скончался на месте трагедии.Уточняется, что мужчина сам вызвал полицию, а также сообщил о содеянном своим знакомым.«В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями СК проведен осмотр места происшествия, проводятся допросы свидетелей, назначен комплекс судебных экспертиз. Выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств...» - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.Фото: freepik.com