Как при разводе справедливо поделить имущество? С кем останутся домашние животные? Что считается общим имуществом, а что личным? Разбираемся с юристом Никитой Бельновым в программе “Вы

Как при разводе справедливо поделить имущество? С кем останутся домашние животные? Что считается общим имуществом, а что личным? Разбираемся с юристом Никитой Бельновым в программе “Вы правы”. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Реклама юрист Никита БельновЕрид: 2VtzqwnjJzr