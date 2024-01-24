В Александровском районе столкнулись сразу три автомобиля: отечественный, итальянский и корейский. Авария произошла около 7:40 утра на 104 км автодороги Колокша- Верхние Дворики. 60-летний

В Александровском районе столкнулись сразу три автомобиля: отечественный, итальянский и корейский. Авария произошла около 7:40 утра на 104 км автодороги Колокша- Верхние Дворики. 60-летний водитель Жигулей выехал на встречку из-за чего произошло столкновение с микроавтобусом Фиат Дукато. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области После этого водитель Хёндай Соната 1992 года рождения, который двигался со