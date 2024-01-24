Об этом и написал глава региона у себя в телеграме.

Жильцы Гороховецкого района попросили у губернатора провести газ. Об этом и написал глава региона у себя в телеграме.Сегодня Александр Авдеев провёл личный приём граждан. Одной из тем стала газификация посёлок Груздевский и деревню Лыкшино. Сейчас более 300 домов топятся дровами.Как рассказал губернатор, решение есть – подключить населённые пункты от газопровода высокого давления, соединяющий деревню Шаньково. Сейчас он как раз строится за счёт средств специальной надбавки к тарифу.В планах спроектировать и возвести газовые сети в 2025-2026 годах, а пока что мы имеем поручение главы области, чтобы нужные лица учли эти два пункта при формировании подпрограммы спецнадбавки к тарифу.