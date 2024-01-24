Жилищный инспектор Владимирской области Елена Андреева рассказала, в каких случаях жители домов...

Жилищный инспектор Владимирской области Елена Андреева рассказала, в каких случаях жители домов могут рассчитывать на перерасчет платы за теплоснабжениеЖители многоквартирных домов, оставшиеся без отопления в результате аварий в котельных и на сетях, могут рассчитывать на перерасчет платы за теплоснабжение. По каким формулам начисляются платежи? В каких случаях требуется акт замера температуры в помещении и как заставить коммунальщиков явиться в квартиру и подписать его?В интервью "Вестям" рассказала главный жилищный инспектор региона Елена Андреева.