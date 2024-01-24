Жителя Гусь-Хрустального признали виновным в четырёх кражах и разбое.

Жителя Гусь-Хрустального признали виновным в четырёх кражах и разбое. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Одно из преступлений осуждённый совершил в ноябре 2022 года. Он забрался в дом на улице Пресненской, чтобы совершить кражу, но неожиданно столкнулся с владельцем жилища. Тогда злодей пару раз стукнул хозяина по лицу и, угрожая железным предметом, потребовал отдать все деньги. Добычей мужчины стали 200 рублей и 3 хрустальные вазы.Кроме того, осуждённый украл из одной квартиры велосипед и обогреватель, из другой постройки стащил газовую плиту, алюминиевый бак и оконные решётки, а у третьего жителя стянул зимние полуботинки, таз и 9 банок солёных грибов.Суд приговорил мужчину к 10 годам заключения в колонии строгого режима.