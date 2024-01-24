Жителя Вязниковского района подозревают в убийстве приятеля.

Жителя Вязниковского района подозревают в убийстве приятеля. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Преступление было совершено в доме вязниковца, где фигурант распивал спиртные напитки в компании приятеля.Правоохранители предварительно установили, что во время застолья мужчины поссорились. Хозяин взялся за нож и много раз ударил оппонента. Гость умер на месте.Отмечается, что вязниковец сам вызвал полицию и рассказал обо всём друзьям.«В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Расследование продолжается.