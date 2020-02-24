Агент российского нападающего Ильи Ковальчука Джей Пи Бэрри прокомментировал переход 36-летнего хоккеиста в команду Вашингтон Кэпиталз, где уже играют россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.

Агент российского нападающего Ильи Ковальчука Джей Пи Бэрри прокомментировал переход 36-летнего хоккеиста в команду "Вашингтон Кэпиталз", где уже играют россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов."Это хорошая возможность для Ильи. "Вашингтон" является одной из топ-команд лиги и имеет серьезные шансы выиграть еще один Кубок Стэнли, – приводит слова Бэрри ТАСС. – Ковальчуку действительно понравилось в "Монреале", но его обмен – это хорошая возможность сыграть еще раз в плей-офф и попытаться выиграть Кубок Стэнли".Напомним, в активе уроженца Твери 22 (9+13) очка в 39 играх текущего сезона и 872 (442+430) очка в 919 матчах НХЛ. Илья является олимпийским чемпионом 2018 года, также на его счету две золотые, две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира.