В Кандалакше (Мурманская область) взят под стражу 15-летний парень, обвиняемый в покушении на убийство ребенка. Подростка арестовали на два месяца.

В Кандалакше (Мурманская область) взят под стражу 15-летний парень, обвиняемый в покушении на убийство ребенка. Подростка арестовали на два месяца.По версии следствия, он избил и пытался задушить 11-летнего мальчика. Потерявшего сознание ребенка – закопал в снегу, приняв за мертвого.Потерпевшего обнаружили взрослые и вызвали скорую. Сейчас он в порядке.В Следкоме сообщили, что арестованный ранее подозревался в совершении жестоких преступлений. Характеристики на него отрицательные, передает "Интерфакс".