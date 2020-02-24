Житель Уфы с риском для жизни спас домашнего кота от падения с балкона четвертого этажа. Его поступок, который сняли на видео, разделил пользователей соцсетей на два лагеря: одни назвали мужчину героем, другие посчитали его поступок опасным сумасбродством.

Житель Уфы с риском для жизни спас домашнего кота от падения с балкона четвертого этажа. Его поступок, который сняли на видео, разделил пользователей соцсетей на два лагеря: одни назвали мужчину героем, другие посчитали его поступок опасным сумасбродством.Эти кадры были сделаны днем 23 февраля на Революционной улице. Белоснежный усатый прогуливался по балкону и сорвался с перил, но успел зацепиться за карниз. На помощь ему пришел хозяин: сначала мужчина пытался спасти питомца с помощью подвернувшейся под руку куртки, однако кот этот "спасательный круг" проигнорировал.Пришлось владельцу в прямом смысле протянуть животному руку помощи — он в одиночку провел спасательную операцию, опасно свесившись с балкона четвертого этажа. Схватив гуляку за шкирку, мужчина вернул его на "твердую землю"."Красавчик мужик!" и "Ух, молодец! Человечище!" ?-?были первоначальные комментарии пользователей. Но позже восторженный настрой сменился сдержанным скепсисом: сетевые "эксперты" указали на то, что при падении с четвертого этажа с котом все рано бы ничего не произошло, так что риск был неоправданным.