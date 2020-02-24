В Минске представили официальный талисман чемпионата мира по хоккею 2021 года. Им оказался Ежик Спайки. Он был выбран из более 100 работ, присланных как профессиональными художниками, так и обычными болельщиками из Латвии и Белоруссии.

В Минске представили официальный талисман чемпионата мира по хоккею 2021 года. Им оказался Ежик Спайки. Он был выбран из более 100 работ, присланных как профессиональными художниками, так и обычными болельщиками из Латвии и Белоруссии.В состав жюри, остановившего свой выбор на Ежике Спайки, вошли четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, экс-хоккеист, а ныне помощник главного тренера минского "Динамо" Михаил Грабовский и другие известные деятели Белоруссии и Латвии."Мы хотели сделать символ чемпионата мира любимчиком всех болельщиков. Образ ежа очень хорошо подходит для обеих наших сборных – трудолюбивых, ловких, быстрых, способных дать отпор в любой момент", – цитирует директора креативного агентства DAB Никиту Устиновича официальный сайт Федерации хоккея Белоруссии.Напомним, что чемпионат мира-2021 пройдет с 7 по 23 мая на аренах Минска и Риги. Полуфинальные матчи и финал состоятся в столице Белоруссии.