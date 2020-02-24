Число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к 80 тысячам человек. Из них - свыше 77 тысяч в самом Китае.

Число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к 80 тысячам человек. Из них — свыше 77 тысяч в самом Китае.При этом, темпы распространения заболевания постепенно замедляются. Сразу шесть китайских провинций понизили уровень реагирования на ЧС с наивысшего до второго. Он действует на территории страны уже месяц, передает "Россия 24".Отметку в 700 человек превысило число зараженных коронавирусом в Южной Корее. Из них скончались семеро.