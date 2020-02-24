Доказательств вмешательства России в предстоящие выборы, впрочем, как и в предыдущие, у Соединенных Штатов нет.

Доказательств вмешательства России в предстоящие выборы, впрочем, как и в предыдущие, у Соединенных Штатов нет.Об этом заявляют журналисты телеканала CNN со ссылкой на свои источники в комитете по национальной безопасности. Там утверждают: данные разведки относительно так называемого российского вмешательства были изрядно преувеличены, передает "Россия 24".Ранее о том, что Москва хочет добиться переизбрания Трампа, заявила представитель разведслужб США по обеспечению безопасности выборов Шелби Пирсон. Однако ее же коллеги позже отметили, что такие рассуждения вводят в заблуждение, а в разведданных ничего о вмешательстве не говорится.