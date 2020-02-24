Сильный ветер не позволил парому выйти в океан – экипаж не справился с маневром в сложных условиях и судно столкнулось с другим плавсредством, стоявшим у пирса. Инцидент, произошедший на Тенерифе, снял на видео очевидец.

Очевидец запечатлел на видео момент столкновения судов, произошедший в воскресенье, 23 февраля, в порту Лос-Кристианос, расположенного в южной части Тенерифе.Паром Bencomo Express попытался отойти от пирса, однако сильный ветер существенно осложнил маневр. Погодные условия не позволили ему выйти в океан.Экипаж не справился с ситуацией и судно врезалось в паром Volcan de Taburiente.Как сообщают СМИ, в результате инцидента никто не пострадал, однако оба участника происшествия получили повреждения, требующие ремонта.