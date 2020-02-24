Представители пермского Минздрава пообещали наказать фельдшеров из Березников, которые отказались выделить носилки пьяному пациенту и волокли его по грязному асфальту.

Представители пермского Минздрава пообещали наказать фельдшеров из Березников, которые отказались выделить носилки пьяному пациенту и волокли его по грязному асфальту."Носилки для больных, а не для этого. Он весь грязный. А потом я тебя повезу на этих носилках", — грозно заявляет на сделанных очевидцами кадрах сотрудник скорой помощи, вместе с коллегой заталкивая мужчину без сознания в служебную машину.В ведомстве подобное обращение с пациентом назвали неподобающим, тем паче, как утверждают свидетели, прилично одетого мужчину волокли по грязному асфальту.Представитель краевого Минздрава напомнил, что запах алкоголя или ацетона может быть следствием обострения того же сахарного диабета или других заболеваний, но и выпивший человек является таким же пациентом, как и все, а состояние алкогольного опьянения не является поводом для отказа в экстренной помощи.Проводится служебная проверка, по результатам которой медики будут наказаны.