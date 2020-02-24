В матче 25-го тура итальянской серии А Рома на поле домашнего стадиона Олимпико разгромила команду Лечче, забив в ворота соперника четыре безответных мяча – 4:0. Римляне прервали серию из трех поражений в чемпионате Италии.

В матче 25-го тура итальянской серии А "Рома" на поле домашнего стадиона "Олимпико" разгромила команду "Лечче", забив в ворота соперника четыре безответных мяча – 4:0. Римляне прервали серию из трех поражений в чемпионате Италии.У победителей встречи голами отметились Дженгиз Ундер (13-я минута), Генрих Мхитарян (37), Эдин Джеко (69) и Александар Коларов (80). Стоит отметить, что Мхитарян и Джеко, помимо голов, записали на свой счет по одной результативной передаче."Рома" с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а "Лечче", прервавший серию из трех побед, расположился на 16-й строчке, имея в активе 25 очков. В следующем матче турнира "желто-красные" 1 марта на выезде сыграют с "Кальяри", а подопечные Фабио Ливерани в тот же день примут "Аталанту".В параллельном матче тура "Дженоа" дома уступил "Лацио" (2:3). Еще несколько игр были перенесены на неопределенный срок из-за коронавируса COVID-19. Ранее стало известно, что за последние два дня число заболевших в северных провинциях Италии перевалило за 75 человек, двое больных скончались.