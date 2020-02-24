Ипотечные кредиты по нынешним ставкам на Украине практически невозможно выплачивать, и одна из главных задач властей - ипотека под 10 процентов в 2020 году. Об этом заявил украинский премьер Алексей Гончарук в программе Реальная политика с Евгением Киселевым на телеканале Украина 24.

Ипотечные кредиты по нынешним ставкам на Украине практически невозможно выплачивать, и одна из главных задач властей — ипотека под 10 процентов в 2020 году. Об этом заявил украинский премьер Алексей Гончарук в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24". В студии "Реальной политики" Гончарук говорил о результатах работы возглавляемого им правительства за первые полгода.По его словам, рынок ипотеки сейчас недоступен. "Наркотиками надо, наверное, оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку", — сказал премьер.Президент Украины Владимир Зеленский две недели назад заявил, что считает реальной задачей добиться снижения ставки по ипотечным кредитам с нынешних 20 до 10 процентов годовых. По словам украинского президента, правительство и Национальный банк уже работают над снижением процентной ставки."На сентябрь ипотека может быть 10 процентов. Это очень сложная задача, но уже реальная", – сказал он.