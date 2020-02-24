В китайском городе Ухань зафиксированы 195 случаев повторного заражения коронавирусом COVID-19. Эта цифра приводится в сводке Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Причина массового возникновения таких случаев не приводится.

В китайском городе Ухань зафиксированы 195 случаев повторного заражения коронавирусом COVID-19. Эта цифра приводится в сводке Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.Причина массового возникновения таких случаев не приводится, передает ТАСС. Тем временем, по сообщению газеты The South China Morning Post, в Ухане с 22 февраля введен обязательный дополнительный 14-дневный карантин для всех выздоровевших пациентов.По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым коронавирусом, с декабря прошлого года превысило 77 тысяч человек. Смертельный исход зафиксирован почти в 2600 случаев.