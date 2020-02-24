Противовоздушная оборона Израиля смогла сбить пять из шести ракет, выпущенных по югу страны из сектора Газа.

Противовоздушная оборона Израиля смогла сбить пять из шести ракет, выпущенных по югу страны из сектора Газа. Палестинские экстремисты из "Исламского джихада" (запрещен в России) атаковали Израиль в ночь на понедельник, пишет ТАСС.Как рассказали СМИ в пресс-службе Армии обороны Израиля, уже днем сигналы, предупреждающие о ракетном нападении, прозвучали в Сдерота и соседних с Газой районах Израиля.Армия Израиля, в свою очередь, нанесла удары по объектам в палестинском анклаве.