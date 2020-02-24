Экспертный совет обещает учесть мнения всех сторон - СМИ.

Как именно пройдёт через Владимирскую область платная трасса "Москва - Казань", решит экспертный совет.Об этом сообщает со ссылкой на первого заместителя председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Игоря Астахова. Он обещает, чтопри подготовки к заседанию эксперты учтут все плюсы и минусы разных вариантов и найдут такой, который устроит и местных жителей, и пользователей дороги. Заседание назначено на середину марта."Рассматриваем сейчас, ищем оптимальный вариант, который бы максимально устроил всех участников этого процесса, и трасса была бы выгодна всем участникам данного процесса – полезна экономике самой Владимирской области и не мешала людям, которые проживают в районе прохождения трассы",- рассказал Игорь Астахов.