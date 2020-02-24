Бывший командир элитного подразделения армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать выдумкой историю про грузинских снайперов, стрелявшим по протестующим на Майдане.

Бывший командир элитного подразделения армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать выдумкой историю про грузинских снайперов, стрелявшим по протестующим на Майдане.В эфире телеканала ZIK экс-командир "Аваза" рассказал, что после событий на Майдане с ним связался руководитель грузинской диаспоры Звиад Кушиташвили. Он приглашал Цителашвили в Киев, чтобы тот заявил, что история с грузинскими снайперами на Майдане – выдумка Кремля. В случае согласия Кушиташвили от лица тогдашнего президента Украины Петра Порошенко гарантировал генералу безопасность, а также "хорошую, красивую жизнь".Генерал также заявил, что готов помочь расследованию событий на Майдане, если президент Украины Владимир Зеленский захочет этого.Майдан Незалежности (площадь Независимости в Киеве) в конце 2013 года стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов после отказа украинского правительства подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Это привело к многочисленным жертвам с обеих сторон. После госпереворота ответственность за смерть людей Киев возложил на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Как сообщали бывшие грузинские военнослужащие Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили, оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского. Сейчас официальное расследование зашло в тупик.Генерал Тристан Цителашвили неоднократно заявлял, что снайперами, стрелявшими в людей на Майдане, были бывшие сотрудники силовых структур экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Грузинский военный призвал президента Украины провести объективное расследование событий на Майдане и сказать украинскому народу правду.