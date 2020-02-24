15-летняя Лилиана, пропавшая 17 февраля в Мексике, ушла из дома без предупреждения, рассказал почетный консул РФ в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро.

15-летняя Лилиана, пропавшая 17 февраля в Мексике, ушла из дома без предупреждения, рассказал почетный консул РФ в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро.Наварро знает их семью уже несколько лет, как-то пришлось помогать с консульскими вопросами. Отец рассказал, что перед исчезновением девочка находилась дома с братьями, территориально это муниципалитет Тлахомулько де Суньига к югу от Гвадалахары. Потом она ушла, никому ничего не сказав.Уже несколько дней мужчина не отвечает на звонки: включается автоответчик. Вероятно, это связано с полицейским расследованием.Прокуратура обещает официальные комментарии не раньше понедельника, передает РИА Новости.21 февраля прокуратура Халиско объявила "желтую тревогу": в городе Тлахомулько 17-19 февраля пропали три несовершеннолетние девушки. Это две мексиканки 16 и 17 лет и 15-летняя россиянка. Прокуратура подозревает, что девочки стали жертвами преступления.