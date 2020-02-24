В Ленинградской области военнослужащий-контрактник нашел тело мужчины лет 25 недалеко от расположения части.

В Ленинградской области военнослужащий-контрактник нашел тело мужчины лет 25 недалеко от расположения части. Военнослужащий проверял, не нашли ли себе бомжи пристанище в канализационных коллекторах.Как пишет РИА Новости, неизвестный умер примерно шесть месяцев назад. На мумифицированном теле в кармане пальто найдена связка ключей. Воинская часть находится в Выборгском районе. Полиция выясняет личность покойного, обстоятельства и причины его смерти.